Der wiedergewählte Vorsitzende des ASV Kleintettau , David Kappelt, hat in seinem Bericht nach schwierigen Pandemiejahren und der Energiekrise dennoch ein positives Fazit des vergangenen Jahres gezogen. Der Trend sinkender Mitgliederzahlen sei gestoppt worden. Aktuell hat der ASV 197 Mitglieder. Ein wichtiges Ereignis wird das 75-jährige Jubiläum vom 7. bis 9. Juli sein. Sportlich gab es zuletzt eher weniger Grund zur Freude. „Nachdem in der letzten Saison die ersten beiden Mannschaften des ASV einen Aufstieg feiern konnten, läuft es in dieser Saison nicht ganz so rund“, berichtete Dominik Krischke, Tischtennisabteilung. Die erste Mannschaft konnte in der höheren Spielklasse bislang keinen Punkt einfahren. Bei der zweiten Mannschaft läuft es etwas besser, so dass der Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft werden kann. Die dritte Mannschaft spielt wie in den Jahren zuvor ohne auf- oder abstiegsgefährdet zu sein. Spielstärke und genügend Spieler sind durchaus vorhanden. Die Jugendmannschaft musste erneut zurückgezogen werden. David Kappelt berichtete für die Fußballabteilung über Probleme, die der ASV während der Corona-Pause zu bewältigen hatte. Die Einsatzbereitschaft sei gesunken. Zudem habe es einen unerwarteten Trainerwechsel gegeben. Besonders die dünne Personaldecke habe für sehr wechselhafte Leistungen gesorgt.

Zum Beginn der neuen Saison kehrte Andreas Böhnlein als Spielertrainer zum ASV zurück und es wurde eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Tettau gegründet. wvk