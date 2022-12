Seit nunmehr 39 Jahren ist die Kunstmesse „ARTkronach“ des Vereins „Regionale Kunstförderung Kronach “ aus der Kulturlandschaft im Landkreis Kronach nicht mehr wegzudenken.

Neben den angestammten Ausstellungsräume in der Synagoge kommt nunmehr mit dem ehemaligen „Hairkiller“ am Kronacher Hussitenplatz erstmals eine „Filiale“ hinzu. Durch diesen zweiten, direkt an den Weihnachtsmarkt angrenzenden Standort erhalten die heimischen Künstler somit doppelt so viel Platz, ihre Arbeiten vorzustellen.

„Wir haben wieder ein sehr interessantes Angebot. Im Grunde ist jede Kunstrichtung vertreten“, freut sich Initiator und Organisator Ingo Cesaro. Die Förderung heimischer Künstler mittels einer entsprechenden Plattform und natürlich auch durch den Verkauf des einen oder anderen Ausstellungsstücks – das sind dann auch seit jeher die Beweggründe für die „ARTkronach“ sowie für den 1998 gegründeten Verein.

39-jährige Geschichte

In den vergangenen 39 Jahren wechselten die Jahreszeiten und Ausstellungsorte der „ARTkronach“, unter anderem zwischen der Jahnsallee und der Auffahrt zur Festung Rosenberg sowie dann Versuchen im Historischen Rathaussaal und der Markthalle. Seit mittlerweile circa 20 Jahren mietet sich der Verein hierfür in der Kronacher Synagoge ein, wo die Schau in die Kronacher Weihnacht eingebunden wird.

Nachdem die Kunstmesse pandemiebedingt die letzten beiden Winter pausieren musste, wurde die 38. Ausgabe heuer an Pfingsten nachgeholt. Die 39. Ausgabe kann jetzt regulär zum angestammten Termin durchgeführt werden. Dabei dürfen sich alle Kunstfreunde einmal mehr auf einen bunten Mix an Stilen, Farben, Materialien und Techniken freuen.

„Mit der ,ARTkronach‘“ möchten wir den Menschen, neben dem ganzen Weihnachtstrubel auch einen Ort der Ruhe und Besinnung bieten“, betont Cesaro, der den zusätzlichen Ausstellungsort zugleich auch – nach den vielen negativen Schlagzeilen – als positives Signal Richtung Kronacher Weihnachtsmarkt sieht.

Gezeigt werden Malerei, Grafik, Skulpturen, Editionen und vieles mehr von 20 Künstlern, fast überwiegend aus dem Landkreis. Dabei gibt es auch wieder echte Sammlerstücke.

Die „ARTkronach“ ist an beiden Ausstellungsorten am dritten und vierten Adventswochenende jeweils von Freitag bis Sonntag und im Zeitraum von 15 bis 19 Uhr zu sehen. hs