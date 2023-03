Das Unternehmen GlasfaserPlus wird im Jahr 2025 in Mitwitz Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bauen. Die Gemeinde und das Unternehmen haben dazu eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Angeschlossen werden rund 580 Adressen und 980 Haushalte im Kernort Mitwitz sowie im Ortsteil Neundorf.

GlasfaserPlus ist laut einer Pressemitteilung ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, einem australischen Fondsverwalter, der im Eigentum von Pensionskassen steht und global Pensionsgelder in Infrastrukturunternehmen anlegt.

Ein Glasfaseranschluss übertrage stabil und zuverlässig Daten in Gigabitgeschwindigkeit: Damit könnten alle bekannten Anwendungen problemlos genutzt werden.

„Glasfaser ist die Technologie, die die Digitalisierung für alle zugänglich macht. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wird schon bald so wichtig sein wie der Zugang zu Strom, Wasser und Gas. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt unseren Bürgerinnen und Bürgern in naher Zukunft schnelles, zuverlässiges Internet bieten können“, sagte Bürgermeister Oliver Plewa. red