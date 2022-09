Vom 16. bis 25. September findet die 3. Bayerische Demenzwoche des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege statt. In diesem Rahmen hat die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken Musikerinnen und Musiker in Oberfranken dazu aufgerufen, sich mit einem demenzfreundlichen Konzert oder anderen demenzsensiblen musikalischen Angeboten aktiv daran zu beteiligen. So entstand ein buntes Programm – für Interessierte jeden Alters mit und ohne Beeinträchtigung, insbesondere auch für Menschen mit Demenz und deren Angehörige.

Über 20 musikalische Highlights sind in dieser Aktionswoche in Oberfranken zu erleben. Eine Liste aller Veranstaltungen findet sich auf www.demenz-pflege-oberfranken.de. Telefonisch können sie erfragt werden unter 0951/85-512.

Zudem hat die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken einen Wegweiser für Kulturschaffende zur Gestaltung demenzsensibler Musikangebote entwickelt. Dieser ist digital oder gedruckt erhältlich. Interessierte können ihn per Mail an info@demenz-pflege-oberfranken.de oder telefonisch unter 0951/85-512 bestellen.

Landesweit finden die unterschiedlichsten Aktionen und Veranstaltungen rund um das Thema Demenz in der 3. Bayerischen Demenzwoche statt. Hierüber informiert das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege über den Veranstaltungskalender der Bayerischen Demenzwoche unter demenzwoche.bayern.de. red