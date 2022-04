Die drei Bürgermeister im Markt Pressig haben Wort gehalten. Anlässlich der 50-Jahr-Feier zur Eingemeindung von Brauersdorf nach Rothenkirchen im Jahr 1971 hatten sie versprochen, je einen Baum in der Ortsmitte zu pflanzen.

Kürzlich griffen Bürgermeister Stefan Heinlein, Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch und Dritter Bürgermeister Klaus Dressel zu Pickel und Spaten, um auf einer kleinen Wiese in der Ortsmitte in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrhauses und des Kriegerdenkmals die drei Bäume in den Boden zu setzen. Die zwei Apfelbäume und ein Birnbaum zieren nun den kleinsten Gemeindeteil des Marktes Pressig, Brauersdorf . Für die Baumpflege hat die Dorfgemeinschaft Stefan Löffler ausgewählt; er ist ein Baumfachmann und weiß über den richtigen Baumschnitt Bescheid. Über die Baumpflanzaktion freuten sich auch die Kinder im Ort. Sie durften den Bürgermeistern Hilfestellung leisten.

Die bis Anfang 1971 politisch selbstständige Gemeinde Brauersdorf war die erste Gemeinde im Landkreis Kronach, die sich zu einer freiwilligen Eingemeindung nach Rothenkirchen, und zwar zum 1. Januar 1971, entschlossen hat. Am 3. Januar 1971 wurden alle Amtsgeschäfte offiziell von Brauersdorf an den Markt Rothenkirchen übertragen. Rothenkirchen und Brauersdorf haben somit als erste Gemeinden die Gebietsreform in der Region begonnen und schlossen sich als erste Gemeinden im Landkreis Kronach zusammen.

Seit dem Jahr 1978 gehören Brauersdorf und Rothenkirchen dem Markt Pressig an und bilden eine Einheitsgemeinde. eh