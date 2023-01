Die Firma Rebhan Werkzeugbau GmbH ehrte bei einer kleinen Feierstunde wieder langjährige Mitarbeiter. Die Werkzeugmechaniker Martin Jungkunz, Markus Sczypior und Roland Wunder sowie der Bereichsleiter Blasformen Raymund Suffa konnten 40-jähriges Arbeitsjubiläum feiern, seit zehn Jahren hält der Feinwerkmechaniker Peter Ehrhardt dem Unternehmen die Treue. Ihnen allen dankte der geschäftsführende Gesellschafter Matthias Rebhan für ihren großen Einsatz.

„Die Marke Rebhan Werkzeugbau steht für Kontinuität, Qualität und Weiterentwicklung. Was Rebhan heute darstellt, wurde von den langjährigen Leistungsträgern durch ihr Können, ihre Erfahrung und ihr Engagement wesentlich mitgeprägt und verkörpert“, würdigte Matthias Rebhan in seiner Ansprache.

Dabei zeichne die Jubilare neben ihrer hohen Qualifikation und langjährigen Erfahrung auch die Bereitschaft aus, sich immer wieder Neuem gegenüber zu öffnen und es aktiv mit voranzutreiben. „Nur wer auf diese Tugenden bauen kann, hat auch eine Chance, im harten Werkzeugbaugeschäft auf nationaler und internationaler Ebene dauerhaft zu bestehen“, zeigte er sich sicher.

Ihren Glückwunsch sprachen auch die Betriebsräte Manuel Brückner und Marco Woller, Fertigungsleiter Sebastian Müller sowie der Bereichsleiter Spritzgießformen, Bernd Siegemund, aus. In geselliger Runde wurde gemeinsam auf die so erfolgreiche Unternehmensentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten zurückgeblickt, zu der auch die fünf Geehrten maßgeblich beitrugen. Auch so manche Anekdote auch aus früheren Jahren wurde ausgetauscht.

Die Firma Rebhan Werkzeugbau GmbH entwickelt und baut mit über 50 Mitarbeitern Spritzgieß- und Blasformen sowie größere Werkzeugpakete für die Kunststoffverarbeitung. hs