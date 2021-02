Spätestens seit gestern, seit der Teilnahme an der Videokonferenz, habe ich großen Respekt vor den jungen Menschen, die bereit sind, den Beruf des Landwirts /in zu ergreifen und einen elterlichen Hof zu übernehmen. Denn eines ist klar, die Landwirte können derzeit nicht dem so nachgehen, was sie gerne machen. Nämlich Nahrungsmittel produzieren und die Landschaft pflegen. Vielmehr sind sie gefordert, sich mit Bürokratien und Schlagwörtern wie GAP, Eco-Schemes, Greening, Cross-Compliance-Vorschriften, Farm-to-Fork-Strategien, Green Deal etc. auseinanderzusetzen. Hinzu kommt das schlechte Image. Sie werden für Klimakrise, Düngedebatte, Insektenschutz verantwortlich gemacht. Bauern gelten mitunter als Umweltvergifter und Artenvernichter. Noch zu erwähnen sind die Medien, in denen die Bauern mitunter als hilflos und tollpatschig dargestellt werden. Bauern haben kein Wochenende und keinen Feiertag. Oftmals müssen sie auch mehrere sechsstellige Summen in Gebäude und Maschinen investieren, um existieren zu können.

Und trotzdem gibt es junge Menschen, die sich über all das hinwegsetzen und den Beruf des Landwirt /in ergreifen. Vielleicht weil sie das Erbe weiterführen möchten, die Natur lieben und einen Allround-Beruf haben? Denn ein Landwirt /in ist Tierexperte, Biologe , Techniker , Mechaniker , Schlosser, Unternehmer, Ökologe und Geologe . Zudem versteht er noch etwas von Betriebswirtschaft, Meteorologie und Tiermedizin. Und das schafft nicht jeder.