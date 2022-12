Im vergangenen Jahr feierte „All das Schöne“ mit Sigurd Sundby (Regie: Anja Dechant-Sundby) Premiere bei den Kammertheatertagen in Kronach . Auch in diesem Jahr, und zwar am Samstag um 19 Uhr, ist das Stück im Historischen Rathaussaal zu Gast. Sigurd Sundby erzählt in diesem Einpersonenstück eine eindrückliche Geschichte über den Umgang mit Traumata und schwierigen Lebenssituationen.

Doch ist diese Geschichte keineswegs geprägt von Hoffnungslosigkeit, sondern im Gegenteil, es geht um das Schöne in der Welt und die vielen Dinge, für die es sich wahrhaft zu leben lohnt. Karten gibt es unter kronach.de/ktt oder an der Abendkasse. red