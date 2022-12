Montagabend gegen 20.55 Uhr wurde im Ziegelwinkel ein BMW-Fahrer von einer Polizeistreife angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Der 33-jährige Fahrer zeigte hierbei Anzeichen auf Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der Betroffene wird demnächst Post von der Bußgeldstelle bekommen und seinen Führerschein für einen Monat in amtliche Verwahrung geben dürfen.

Winterstiefel entwendet

Am letzten Samstag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr wurden aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Wachtersflurstraße ein paar Kinderschuhe entwendet. Es handelt sich um Stiefel der Marke Sprandi im Wert von rund 35 Euro.

Mercedes angefahren

Montagmorgen zwischen 9.30 und 10 Uhr wurde ein grauer Mercedes angefahren und beschädigt. Die Halterin des Wagens hatte ihren Pkw vor einer Metzgerei in Höfles beziehungsweise auf dem Parkplatz des dm-Einkaufsmarktes im Hammermühlweg geparkt und bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug festgestellt, dass die Fahrertür beschädigt wurde. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte eine Delle und Kratzer hinterlassen und nach dem Anstoß das Weite gesucht. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Anzeigeerstatterin auf etwa 500 Euro.

Pkw angefahren: Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag stellte eine junge Frau an ihrem geparkten Hyundai eine Beschädigung an der Heckstoßstange fest. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Ein Unbekannter hat den in der Mozartstraße in Rothenkirchen geparkten Pkw beschädigt und ist ohne Angaben der Personalien geflüchtet. Die Polizei Ludwigsstadt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09263/975020. pi