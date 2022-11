Auf die Aktivitäten im Jahr 2022 blickte die Aktionsgemeinschaft Kleintettauer Vereine (AKV) in ihrer Herbstsitzung im Kleintettauer Feuerwehrhaus zurück.

Vorsitzender Werner Vetter erinnerte an die 400-Jahr-Feier von Piesau, an der sich die Kleintettauer Feuerwehr, der ASV und die Kirchweihgesellschaft aktiv eingebracht hätten. „Ein gelungenes Fest“, stellte der Vorsitzende fest. „Im nächsten Jahr werden wir uns noch einmal in gemütlicher Runde an dieses Ereignis erinnern“, kündigte Carl August Heinz an.

Durch die AKV wurde der Spielplatz in der Kleintettauer Siedlung mit der Aufstellung einer überdachten Sitzgelegenheit und der Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren sinnvoll ergänzt. Werner Vetter dankte nochmals allen Sponsoren für ihre Großzügigkeit.

Die Aktion „Zamm geht’s“ fiel 2022 der Corona-Pandemie zum Opfer. 2023 wird sich die AKV wieder daran beteiligen, waren sich die Vorsitzenden einig.

Termine festgelegt

Auch sollen der Gemeinschaftsbaum auf dem Friedrichsdamm auf Vordermann gebracht und die dort angebrachten Schilder der Vereine und Firmen modifiziert werden. Dabei bietet sich ein kleines Fest in und am neuen Dorfgemeinschaftshaus an.

In der Sitzung legten die Vereinsvorsitzenden ihre Termine bis zum Jahresende und soweit möglich auch für 2023 fest. Die nächste Veranstaltung, die in Kleintettau stattfindet, ist das Schlachtfest des ASV am kommenden Samstag um 18.30 Uhr im Sportheim.

Der Siedlerverein lädt zur Jahreshauptversammlung am darauffolgenden Sonntag um 11 Uhr in das Glascafé ein. Im Anschluss an die Versammlung sind alle Mitglieder zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Am 10. Dezember lädt die Feuerwehr zur Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus und am 18. Dezember zu einem Adventnachmittag am Feuerwehrhaus ein.

Keine Neujahrsparty

Die vorweihnachtliche Feier des ASV findet am 17. Dezember im Sportheim statt. Die alljährlich stattfindende „Happy- New-Year-Party“ des SPD-Ortsvereins zum Jahreswechsel fällt aus. „Auf jeden Fall wird es im nächsten Jahr wieder eine Muttertagsfeier im Dorfgemeinschaftshaus geben“, kündigte SPD-Vorsitzender Heiko Nebatz an.

Und schließlich wird der ASV Kleintettau vom 7. bis. 9. Juli 2023 sein 75-jähriges Bestehen feiern. wvk