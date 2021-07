Am Samstag gegen 10.50 Uhr befuhr ein Autofahrer die Staatsstraße 2200 von Friesen kommend in Richtung Kronach . Einen dahinter fahrenden Fahrzeugführer passte wohl dessen Fahrweise nicht, weshalb dieser immer wieder dicht auffuhr und mehrmals zum Überholen ansetzte. Letztendlich gipfelte der Vorgang in einer Aussprache der beiden Beteiligten mit einer handfesten Auseinandersetzung, bei der der Pkw-Fahrer von seinem Kontrahenten geschlagen wurde. pol