Nach neun Jahren an der Spitze des Aeroclubs Frankenwald übergibt Gerhard Steidl den „Steuerknüppel“ der Vereinsführung an seinen Nachfolger Christian Höfner.

Zu den Meilensteinen der Amtszeit von Steidl zählen der Bau einer neuen Flughalle am Kreuzberg sowie der Kauf einer „LS 4“, eines einsitzigen Segelflugzeuges, das sowohl von Leistungsfliegern für Streckenflüge verwendet, aber auch im Schulungsbetrieb eingesetzt wird. Trotz erheblicher Investitionen steht der Verein auf gesunden Füßen. „Die Anschaffungen waren dringend erforderlich und sind für den Verein eine Investition in die Zukunft“, so der scheidende Vorstand.

In der Jahreshauptversammlung Ende März wählten die „Flieger“ Christian Höfner zu ihrem neuen Vereinsvorstand. Im Amt bestätigt wurden als Zweiter Vorsitzender Matthias Porzelt, Michael Porzelt (Kassier) und Ralf Wietasch (Schriftführer). Neugewählt wurden auch die beiden Kassenprüfer Sascha Müller und Roland Meyer.

Der neue Vorsitzende verfügt über ein hervorragendes fliegerisches Können und umfangreiches Fachwissen. Im Laufe dieses Jahres wird er auch seine Prüfung zum Segelfluglehrer abschließen und dann das Team um Ausbildungsleiter Wilhelm Treuner und Fluglehrer Ralf Wietasch ergänzen. Derzeit befinden sich drei Pilotenanwärter in Ausbildung.

Von Mitte Juli bis Mitte August ist am Kreuzberg täglich Flugbetrieb. Die Segelflugvereine aus Coesfeld, Agathazell und Langenselbold führen dann für jeweils zwei Wochen ihre Fluglager auf dem Segelfluggelände in Kronach durch. Vorsitzender Höfner appelliert an die Spaziergänger und Hundehalter, besondere Vorsicht walten zu lassen und das Fluggelände nur mit vorheriger Genehmigung des Flugleiters am Turm zu überqueren. red