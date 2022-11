44 Jahre lang kümmerte sich Armin Herbst als Kirchenpfleger und Vorsitzender des katholischen Kirchenbauvereins maßgeblich um die St.-Michaels-Kirche und das Gemeindeleben in Ziegelerden . Dazu gehörten nicht nur die Vorbereitung und Begleitung der Gottesdienste oder die Pflege und der Unterhalt der Kirche, sondern auch viele weitere Aktivitäten wie die Organisation von Wallfahrten, Flurumgängen sowie die Ministrantenbetreuung.

In der Jahreshauptversammlung des Kirchenbauvereins legte er nun sein Amt in jüngere Hände. Christian Behner, der die Wortgottesdienste in Ziegelerden gestaltet, wurde einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt. Für seine herausragenden Verdienste, für die sich auch Stadtpfarrer Thomas Teuchgräber bedankte, wurde Armin Herbst zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Bestätigt wurden Zweiter Vorsitzender Karl Schneider , Kassierin Ingrid Schneider und Schriftführer Christian Kapfhammer. Beisitzer sind Armin Herbst , Alfred Ziegler, Roland Schramm, Waldemar Schramm und Ralf Völkl, Kassenprüferinnen Helga Rost und Christine Schreiber.

Armin Herbst erinnerte daran, dass die Organisation der Gottesdienste unter Corona-Bedingungen alles andere als einfach gewesen sei. Ein Höhepunkt sei der Besuch von Erzbischof Ludwig Schick zum 70. Kirchweihjubiläum 2020 gewesen. Eine sehr gute Resonanz habe die Bittandacht im Mai gefunden. Dies wolle man wiederholen, waren sich die Mitglieder einig.

Ingrid Schneider berichtete, dass der Gesangverein Ziegelerden , der sich 2021 aufgelöst habe, sein nicht unbeträchtliches Vermögen satzungsgemäß dem Kirchenbauverein übergeben habe. Geld, das man gut gebrauchen konnte, habe man doch über 10.000 Euro in die Verbesserung der Technik des Gotteshauses investiert. vz