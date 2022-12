Gottfried Betz, seit Wiedergründung vor 40 Jahren Vorsitzender , hat bei der Hauptversammlung der Veteranen- und Soldatenkameradschaft (VSK) Gifting-Posseck-Grössau sein Amt abgegeben. Nachfolger ist sein bisheriger Stellvertreter Günther Erhardt. Damit ging eine Ära zu Ende, und zwar eine höchst beeindruckende.

Der scheidende Vorsitzende hielt einen kompakten Rückblick auf das Vereinsleben der vergangenen vier Jahrzehnte. Seit der Wiedergründung bereichere die Kameradschaft das öffentliche und kirchliche Leben in den drei Ortschaften und sei auch überörtlich eine wichtige Stütze.

„Leider gibt es über die letzten beiden Jahre nicht viel zu berichten. Was möglich war, haben wir durchgeführt“, so Betz, der auch Bezirks- und Kreisvorsitzender sowie stellvertretender BKV-Präsident ist. Ein ergreifendes Erlebnis sei für ihn die im Frühjahr von der VSK initiierte Friedensnacht an der Kapelle in Grössau .

Schießwart Udo Leikeim nahm die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft und des Vereinsvergleichsschießens vor. Für die Bestplatzierten gab es Pokale und Urkunden.

Stellvertretender BKV-Kreisvorsitzender Günter Blumenröther würdigte die Kameradschaft als großen Aktivposten im Kreisverband. Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch stellte das Eintreten der VSK für Frieden und Freiheit heraus.

An Gottfried Betz überreichte er zum Dank für sein 40-jähriges Engagement ein Präsent. Weitere Grußworte entrichteten Dekan Detlef Pötzl, die Marktgemeinderäte Susanne Heinlein und Thomas Günther , die Ortssprecher Sven Greiner aus Grössau und Christin Neder-Brown aus Gifting sowie ein Vertreter des Patenvereins Steinwiesen.

Ein großes Anliegen war Gottfried Betz die Ehrung der langjährigen Fähnriche Siegfried Grebner, Josef Grebner und Gerhard Völk, der dieses Amt 38 Jahre innehatte. Ausgezeichnet wurde auch der ausscheidende Kassier Josef Scherbel, der diese Funktion 27 Jahre lang mit großem Einsatz bekleidete.

Bei den Neuwahlen ergaben sich zahlreiche Veränderungen. Zum Vorsitzenden wurde der bisherige Stellvertreter Günther Erhardt gewählt. Zur Seite stehen ihm der neue Zweite Vorsitzende Norbert Förtsch, Schriftführerin Susanna Erhardt und der neue Kassier Martin Prechtl. Schießwart bleibt Udo Leikeim.

Als Beisitzer fungieren Stefanie Kindl, Silke Hofmann, Georg Hofmann und Gerhard Völk, als Fähnriche Siegfried Grebner, Josef Grebner und Martin Müller . Die Kasse wird künftig von Hans Bayer und Marco Müller geprüft. Franz Pfadenhauer und Karlheinz Zipfel hatte diese Funktionen über mehrere Jahrzehnte hinweg ausgeübt.

Nachdem das Vereinsleben pandemiebedingt fast zum Erliegen gekommen war, blickte der neue Vorsitzende zuversichtlich in die Zukunft. Unter großem Applaus ernannte er seinen Vorgänger Gottfried Betz für seine herausragenden Verdienste um die VSK zum Ehrenvorsitzenden. hs