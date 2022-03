Sechs Rettungsschwimmer des DLRG-Ortsverbandes Steinbach am Wald meisterten kürzlich ihre Rettungsschwimmabzeichen.

Lehrscheininhaberin Lena Kauschke prüfte dafür die Fähigkeiten der Absolventen in insgesamt zehn praktischen Disziplinen und einer Theorieprüfung. Zudem musste jeder Teilnehmer einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs nachweisen. Das Rettungsschwimmabzeichen in Silber erhielten schließlich Lukas Jäkel, Paul Keim, Tom Löffler und Thomas Löffler , das Abzeichen in Gold konnte Marvin Fischer ablegen, der zugleich das Schnorcheltauchabzeichen erhielt. Tauchwart Klaus Stenger legte sein goldenes Abzeichen vor kurzem extern ab. Vorsitzender Thomas Löffler dankte allen Teilnehmern für den gezeigten Trainingsfleiß, große Anerkennung sprach er „Goldjunge“ Marvin Fischer aus.

Seinen Respekt zollte er zudem Lena Kauschke, die ihre neue Aufgabe als Ausbilderin in der Nachfolge von Bernd Schneider hervorragend machte. Viel Freude bereite den DLRG ’lern zuvor das Bespielen der neuen Stockschießbahn beim Freizeit- und Tourismuszentrum, ein gemeinsames Essen rundete den Abend ab. red