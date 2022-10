Bevor bei der Dorferneuerung Tüschnitz die Schlussfeststellung erfolgen kann, sind noch wenige verwaltungstechnische Dinge abzuwickeln. In den nächsten Wochen werden die Beteiligten zum sogenannten Wunschtermin eingeladen, um die geplanten Grundstücksveränderungen im Detail zu erörtern. Damit die noch erforderlichen Schritte auf rechtlich solider Grundlage erfolgen können, musste der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft von den Grundstückseigentümern neu gewählt werden.

Gemeinsam mit Sachgebietsleiter Joachim Block machte der Vorsitzende der Tüschnit-zer Vorstandschaft, Joachim Heusinger, darauf aufmerksam, dass private Maßnahmen im Dorferneuerungsgebiet weiterhin durch das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) gefördert werden können. Verschiedene Maßnahmen, wie die Gestaltung von Häuserfronten, von Hofeinfahrten und Vorgärten würden finanziell unterstützt. Bei ortsbildprägenden Anwesen könne sich der Förderbetrag auf bis zu 40 Prozent der Gesamtsumme belaufen, betonten die Referenten.

Ziel des Dorferneuerungsprogrammes des Freistaates Bayern sei es, die Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen im Ort zu verbessern, das Ortsbild zu verschönern und den eigenständigen Charakter des Dorfes zu erhalten. Bis zum Abschluss der Maßnahme in etwa zwei Jahren könnten Förderanträge gestellt werden.

Ausführlich erläuterte eingangs Joachim Block die Aufgaben des Vorstands und das Wahlverfahren. Der Wahlausschuss konnte die Neuwahl der Vorstandschaft, die in schriftlicher und geheimer Weise erfolgen musste, zügig durchführen. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden dabei im Amt bestätigt. Für den verstorbenen Dieter Wedel wurde Sebastian Hofmann gewählt. Die Vorstandschaft setzt sich zusammen aus Bernd Rebhan , Manfred Zimpel und Hans Siegmeth, als Stellvertreter fungieren Gerolf Hopf, Rüdiger Ruppert und Sebastian Hofmann. Per Handschlag verpflichtete Joachim Block die Gewählten und sprach Glückwünsche aus. Bürgermeister Bernd Rebhan schloss sich an und dankte den Vertretern des ALE für die gute Zusammenarbeit.

Es gehe jetzt darum, die Ergebnisse der bereits durchgeführten Vermessung mit den Grundstückseigentümern im Wunschtermin zu besprechen, um den Veränderungsnachweis auf den Weg zu bringen. Nach Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und der Schlussfeststellung erfolge dann sukzessive die Eintragung im Grundbuch. ber