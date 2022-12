Der Kreisfischereiverein Kronach hegt und pflegt das ganze Jahr über mehrere Gewässer im südlichen Landkreis Kronach . Unter anderem gehören dazu etwa 28 Kilometer Fließgewässer und circa drei Hektar an Teichflächen.

Sammelbecken für die Fische

Vor kurzem war wieder Arbeitseinsatz, um das Abfischen vorzubereiten. Vor dem Teichablassen gab es nochmals ein spannendes Abangeln in Birkach, bei dem Klaus Köbel als Sieger hervorging. Den zweiten Platz belegte Schriftführer Dieter Seuss.

Einige Zeit später rückte dann der Bagger an. Baggerführer Roland Bayerkuhnlein schaffte am Teich eine Art Sammelbecken unterhalb der eigentlichen Teichsohle, in die sich die Fische beim sinkenden Wasserstand, der durch das Ablassen entstand, zurückziehen konnten.

Umsetzen in andere Teiche

Danach war das Abfischen angesagt. Das ist eine ziemlich nasse Angelegenheit. Mit Halterungsvorrichtungen und Keschern ging die Helfermannschaft an ihre Arbeit, um die Fische schonend in anliegende Teiche umzusetzen. Es kommen alle Fischarten zutage, Hecht, Zander, Barsch, Schleie, Karpfen, Giebel und Aal und so mancher kapitale Karpfen ließ das Herz der Petrijünger höherschlagen.

Fischerei und Erhaltung der Gewässer

Wie Vorsitzender Franz Achatz informierte, ist der hauptsächliche Vereinszweck die Förderung der Fischerei, sowie der Schutz und die Erhaltung der Gewässer in ihrer natürlichen Schönheit und Ursprünglichkeit mit ihrem Fischbestand .

Dazu gehört aber auch die Möglichkeit der Freizeitgestaltung für Hobbyangler und Erholung in freier Natur sowie kameradschaftlicher Zusammenhalt, so Achatz weiter.

Die idyllisch gelegenen Teiche bei Birkach bieten ein attraktives Landschaftsbild für Wanderer und Gäste im Frankenwald.