Zur Abschlussfeier des Gremiums der Industrie- und Handelskammer (IHK) Kronach haben 95 erfolgreiche Prüfungsabsolventen im Kreiskulturraum Kronach Glückwünsche und ihre Zeugnisse entgegengenommen. Hans Rebhan , IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des IHK-Gremiums Kronach , zeichnete zudem die 13 Prüfungsbesten aus. Sie alle hatten die Punktezahl 92 oder besser erreicht. Insgesamt waren 26 Prüflinge aus dem kaufmännischen und 71 aus dem gewerblichen Bereich angetreten, wovon 95 erfolgreich die Prüfung abgeschlossen haben.

Die Prüfungsbesten: Markus Bauer, Mechatroniker (Dr. Schneider Kunststoffwerke, Kronach ), Chris Behrendt, Mechatroniker ( Hans Weber , Maschinenfabrik , Kronach ), Oliver Gareis, Mechatroniker (M.A.I. innovative Automations, Kronach ), Nico Hempfling, Industriemechaniker, Einsatzgebiet Instandhaltung (Wiegand- Glashüttenwerke, Steinbach am Wald), Kilian Körner, Werkzeugmechaniker/Einsatzgebiet Formentechnik (Rauschert Heinersdorf, Pressig), Jonas Lieb, Mechatroniker ( Hans Weber Maschinenfabrik , Kronach ), Lukas Müller , Zerspanungstechniker/Einsatzgebiet Fräsmaschinensysteme (M.A.I. innovative Automations, Kronach ), Simon Porzelt, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik/Fachrichtung Formteile (Horst Scholz, Kronach- Gundelsdorf), Joane Sharma, Mechatronikerin (Horst Scholz, Kronach-Gundelsdorf), Matthias Stadelmann, Werkzeugmechaniker Einsatzgebiet Formentechnik (Dr. Schneider Kunststoffwerke, Kronach ), Luca Troche, Mechatroniker (M.A.I. innovative Automations, Kronach ), Joshua Völk, Kaufmann im Einzelhandel (Rewe-Markt Steiner, Pressig), Sebastian Weidauer, Technischer Produktdesigner Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion ( Hans Weber Maschinenfabrik , Kronach ).

Lob für die Zusammenarbeit

Der Vizepräsident der IHK für Oberfranken hob die Zusammenarbeit zwischen Berufsschule, Lehrern, Ausbildungsbetrieben und Ausbildern hervor. Diese führe im Landkreis Kronach immer wieder zu hervorragenden Abschlussleistungen.

Auch die vor einigen Jahren in die IHK-Abschlussfeier eingeführte Talkrunde fand wieder statt. Darin geht es um spannende Lebensläufe, berufliche Karrieren und Erfahrung aus Fort- und Weiterbildungen im Berufsleben. Moderator Chris Behrendt gehörte an diesem Abend zu den Abschlussbesten aus dem Landkreis Kronach . Seine Interviewpartner waren Stefanie Dietzel, Leiterin der Ds-Academy bei Dr. Schneider in Neuses, Matthias Maier, Stellvertretender Leiter Formenbau bei Horst Scholz in Gundelsdorf und Niclas Wich, Gründer und Geschäftsführer, der Wich-Immobilien-GmbH Kronach . Einstimmig ermutigten die drei Interviewpartner die erfolgreichen Absolventen im Publikum, ihre Zeugnisübergabe zugleich als Startposition in eine weitere große berufliche Karriere zu sehen. Das Bildungssystem sei derart frei und offen, aber vor allem sehr gut vernetzt, dass man mit einer soliden Berufsausbildung, auch ohne Abitur, einen Hochschulabschluss erreichen könne.

Ein Appell an die Absolventen

Wich appellierte an die erfolgreichen Prüflinge: „Seid stets zuverlässig in euren Aussagen und haltet Wort, bleibt immer wissbegierig und führt euren Beruf mit Spaß und Leidenschaft aus, dann werdet ihr viel Freude haben und alle Wege sind zu schaffen.“

