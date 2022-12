Der VdK-Ortsverband hat in der Gastwirtschaft Klug seine Jahresversammlung abgehalten.

Bei den Neuwahlen im Rahmen der Jahresversammlung kandidierte Vorsitzender Bernd Bednorz nur unter der Voraussetzung, dass die Amtszeit vorerst nur auf zwei – und nicht wie üblich – auf vier Jahre begrenzt wird. Mit diesem Vorschlag konnten sich die Kreisgeschäftsführerin Anja Schmidt und die Versammelten einverstanden erklären.

Unter dieser Vorgabe war auch der weitere Vorstandskreis bereit, in den bisherigen Ämtern tätig zu bleiben. So wurden neben Bernd Bednorz als Vorsitzender auch sein Stellvertreter Wilhelm Wunder und als Schriftführerin Carmen Förtsch erneut gewählt. Selbst die 80-jährige Frauenvertreterin Gisela Martens trat aufgrund dieser zwei Jahre ihr Amt wieder an. Beisitzerin bleibt Anna Pohl, neu kommt hier Stephan Schu-berth hinzu.

Neben den Neuwahlen standen bei der Zusammenkunft auch Mitgliederehrungen durch die Kreisgeschäftsführerin im Mittelpunkt. So konnten für eine 25-jährige VdK-Zugehörigkeit Hildegard Klug und Sebastian Wich ausgezeichnet werden. Seit zwanzig Jahren sind Helmut Deuerling, Otto Förtsch und Anna Pohl Mitglieder. Für ihr „Zehnjähriges“ wurden Freddy Hofmann, Angelika Deuerling, Elke Schlafke und Otto Weiß geehrt.

Bei seinem Rückblick zeigte sich Vorsitzender Bednorz sehr zufrieden, dass bei der Aktion „Helft Wunden heilen“ knapp 800 Euro gesammelt worden seien. Den beiden eifrigen Sammlerinnen Carmen Förtsch und Elisabeth Bednorz übergab er als Dank für ihren Einsatz ein Präsent.

Da der Ortsverband im nächsten Jahr auf sein 75-jähriges Bestehen zurückblicken könne, soll dieses Jubiläum in einfachem Rahmen stattfinden.

Der Vorsitzende erinnerte dabei daran, dass der Nurner Ortsverband im Dezember 1947 aus kleinsten Anfängen heraus von sechs Personen ins Leben gerufen worden sei. Aktuell zähle man 64 Mitglieder. hf