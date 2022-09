Am Donnerstag, 6. Oktober, von 13.30 bis 15 Uhr findet in der staatlichen Berufsschule I in Coburg, Plattenäcker 30, die diesjährige Lehrstellen-Nachvermittlungsaktion statt. Es gibt im Raum Coburg, Kronach und Lichtenfels noch über 710 freie Lehrstellen für dieses Jahr.

Vertreter der Agentur für Arbeit Coburg, der IHK zu Coburg und der Handwerkskammer zeigen, wo es noch Chancen zum sofortigen Start in eine Ausbildung gibt. Sie beraten auch über Alternativen, wenn der Traumberuf noch nicht zum Greifen nah ist. Betriebe aus Handwerk, Industrie sowie Berufsfachschulen bieten direkt vor Ort die Möglichkeit zu Vorstellungsgesprächen für den Beginn in eine Ausbildung noch in diesem Jahr an.

„Auch für Jugendliche, die sich im Übergangssystem befinden, sowie für Ausbildungsabbrecher bieten sich hier gute Chancen, einen passenden Ausbildungsplatz zu finden“, sagt Stefan Trebes, Leiter der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Nähere Infos bei Berufsberater Michael Wolf unter Coburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de bzw. Tel. 09561-93 209. red