Stolze 65 Jahre ist das Ehepaar Friedlein aus Theisenort verheiratet . Erster Bürgermeister Bernd Rebhan ließ es sich nicht nehmen, Anselma und Herbert Friedlein zu diesem seltenen Ehejubiläum persönlich zu gratulieren.

Nachbarn, Freunde und Verwandte, darunter die beiden Söhne Jürgen und Thomas, die Enkel Christina und Patrick sowie die drei Urenkel beglückwünschten das Jubelpaar. Im Namen von Landrat Klaus Löffler reihte sich stellvertretender Landrat Bernd Steger in die Gratulantenschar ein.

Für Selma und Herbert Friedlein steht die Familie im Mittelpunkt. Anselma Friedlein, die meist nur Selma genannt wird, stammt aus dem Sudetenland und kam als Mädchen nach Schmölz. Wie ihr Ehemann Herbert arbeitete sie in der früheren Porzellanfabrik Edelstein in Küps.

Herbert Friedlein erinnert sich gerne an die Zeit in der Edelstein, wo sich das Jubelpaar auch bei der Arbeit kennenlernte. Herbert war als Porzellanmaler tätig, seine Selma als Dreherin. Später arbeitete sie noch bei der Firma Rufa in Küps und Loewe in Kronach, während Herbert Friedlein noch mehr als zwei Jahrzehnte in Gestungshausen bei der Firma Harthan aktiv war.

Die Turn- und Sportfreunde Theisenort sind zudem eine große Leidenschaft des begeisterten passionierten Fußballers.

Das Jubelpaar genießt heute seinen gemeinsamen Ruhestand, verfolgt natürlich mit Freude den Werdegang der Urenkel und verbringt seine Zeit im heimischen Haus und Garten. red