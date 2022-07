Die 100-Kilowatt-Freiflächen-Photovoltaikanlage ist am Netz. Sie liefert nun für die Eigenversorgung der Kläranlage des Abwasserzweckverbands Ölsnitz-Rodachtal in Neumühle den Strom. Die fünf Modultische fügen sich unauffällig in den Talraum der Rodach ein.

„Ich freue mich besonders, dass der AZV Ölsnitz-Rodachtal mit diesem Projekt in vorbildlicher Weise den Netzbezug der Kläranlage Neumühle deutlich reduzieren und damit auch circa ein Drittel der CO2-Emissionen vermindern kann“, erläuterte Hubert Treml-Franz von der Energieagentur Nordbayern bei der offiziellen Abnahme. Ausgegangen wird von vermiedenen CO2-Emissionen von circa 54.000 Kilogramm pro Jahr. Die PV-Anlage werde sich nach der Hälfte der Lebensdauer refinanziert habe. „Je nach prognostiziertem Anstieg der Strompreise kann dies auch noch schneller passiert sein“, merkte der Fachmann an.

Nach einem Jahr Laufzeit der PV-Anlage sollen anhand der dann aktuellen Zahlen Stromverbrauch/-erzeugung geprüft werden. „Dann können wir feststellen, ob durch den Einsatz eines Stromspeichers der Anteil am Eigenverbrauch der PV-Anlage noch deutlich erhöht werden kann“, erklärte der Fachmann.

In einem sensiblen Bereich

Der Geschäftsleiter der Gemeinde Geroldsgrün, Daniel Hohberger, erinnerte an das notwendige Bauleitverfahren durch den Markt Nordhalben . „Wir sind hier in einem sensiblen Bereich, nahe der vorbeifließenden Rodach und mit Beachtung von Hochwasser, Grundwasser, Tierschutz und Feuerwehrplanung“, listete er auf. Auch erinnerte der Geschäftsleiter an das von der Regierung finanzierte Energiecoaching für die Kläranlage . Unterm Strich stehen 180.000 Euro an Kosten für den Abwasserzweckverband, davon rund 150.000 Euro allein für die Anlage.

Hubert Treml-Franz freute sich, dass unter der Anlage Ziegen und Schafen in Zeitabständen weiden. „Diese halten das Gras und auch das Gebüsch rundum kurz“, erläuterte Klärwärter Thomas Wirth, der sich auch um die Versorgung der Tiere mit Wasser kümmert. sahü