Die Confiserie Lauenstein hat einen Erlös von 4160 Euro an die „Horizont“-Stiftung gespendet. Das Geld stammt aus dem Verkauf der besonderen Pralinenauslesen und der Adventskalender mit den Kunstwerken der „Horizont“-Kinder im Jahr 2022. Nachdem die Spenden der vergangenen Jahre hauptsächlich in das Ferienprogramm des „Horizont“-Hauses „Domagkpark“ geflossen sind, wird dieses Jahr eine größere Anschaffung getätigt: die Werkstätten erhalten einen neuen Brennofen, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Zufluchtsort für Mütter und Kinder

Die gemeinsame Freizeitgestaltung sei auch zu Schulzeiten ein bedeutender Teil des täglichen Lebens in den Häusern der von Jutta Speidel gegründeten „Horizont“-Stiftung. So können die Kinder, die in der Einrichtung wohnen, auch gemeinsam mit Kindern aus dem Viertel an Kursen und offenen Angeboten teilnehmen. Zum Beispiel können die Kinder und Jugendlichen in den Werkstätten unter anderem mit Ton arbeiten und ihre eigenen Kunstwerke herstellen. Für das Brennen und Glasieren wird im Horizont-Haus Domagkpark von der Lauensteiner Spende nun ein kleiner Brennofen angeschafft, damit auch bei einer geringen Anzahl und „kleineren“ Werken gebrannt werden kann.

Horizont e.V. setzte sich dafür ein, dass unverschuldet in Not geratene Frauen und Kinder ein Zuhause und eine Perspektive erhalten. Mit ihren zwei Häusern und den Kultur- und Bildungsprogrammen in München würden Jutta Speidel und ihre Mitstreiter nicht nur Akuthilfe leisten, sondern helfen auch bei einer Re-Integration in die Gesellschaft. Die Lauensteiner „Horizont“-Kollektion gibt es auch weiterhin vor Ort in der Fischbachsmühle in Ludwigsstadt, mit Werksverkauf, Café und gläserner Manufaktur oder im Internet unter lauensteiner.de. red