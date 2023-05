Die Kunstmesse „ARTkronach“ hat bewegte Zeiten hinter sich.

Von Ingo Cesaro als Open-Air-Ausstellung in der Jahns-Allee initiiert, wanderte sie zum Aufgang zur Festung Rosenberg. Sturm und Regen behinderten die Kunstmesse manchmal. Als es darum ging, ein Rahmenprogramm für die „ Kronacher Weihnacht “ in der Oberen Stadt zusammenzustellen zog man in den Historischen Rathaussaal und von dort in die Alte Markthalle. Als der Weihnachtsmarkt in die Untere Stadt umzog, fand man eine Bleibe in der Kronacher Synagoge − mitten in der Stadt.

Hier findet an Pfingsten, vom Samstag, 27. Mai, bis Montag, 29. Mai, jeweils von 15 bis 19 Uhr die 40. Kunstmesse „ARTkronach“ statt. Der Eintritt ist frei.

Und sobald die Türe der Kronacher Synagoge offen steht, schauen auch Besucher der Lucas-Cranach-Stadt hinein.

Die Kunstförderung Kronach bietet Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Gerade ging der 16. Mitwitzer Künstler-Markt im Rahmen des Fränkischen Gartenfestes mit einem ausgeweiteten Mitmachprogramm für Kinder und Jugendliche erfolgreich zu Ende.

Ingo Cesaro teilte in einer Pressemitteilung mit, der Verein bietet erstmals mit dem „Herbstzauber“ Mitte Oktober im Mitwitzer Wasserschloss eine weitere Ausstellungsmöglichkeit, ebenso beim Mitwitzer Weihnachtsmarkt. red