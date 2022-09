Im Rahmen eines Festgottesdienstes wurde das Stockheimer Pfarrfest gefeiert. Neben den Kyrierufen und den Fürbitten hatten die Ministranten unter Anleitung von Elvira Ludwig eine Sprechpredigt vorbereitet zum Thema „Ich bin dabei“. Pfarrer Hans Michael Dinkel fasste zusammen, dass es wichtig sei, zu einer großen Gemeinschaft zu gehören, und dass man sich mit einbringt. Davon lebe Gemeinschaft, besonders die Kirche.

Am Ende des Gottesdienstes wurde Elvira Ludwig für 33 Jahren Kirchenpflegerin der Pfarrei St. Wolfgang in Stockheim geehrt. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Oliver Kraus stellte einige Daten vor: 1989 wurde Elvira Ludwig von Pfarrer Nüßlein vorgeschlagen und als Kirchenpflegerin gewählt. Außerdem nahm sie am Pilotprojekt der Diözese für den Pastoralkurs ehrenamtlicher Ansprechpartner teil. Sie wurde mit vier weiteren Pfarreiangehörigen der Pfarreien Neukenroth und Stockheim 2001 vom damaligen Weihbischof Werner Radspieler ausgesandt. In diesen 33 Jahren habe die Kirchenpflegerin einiges bewegt: Pfarrheimneubau, Kirchensanierung, Werktagskapelle und Kindergartenanbau, um nur einiges zu nennen. Sie erlebte hautnah die Diakonenweihe von Wolfgang Fehn und Lars Rebhan und die Primiz von Lars Rebhan in der Pfarrkirche St. Wolfgang.

„Elvira Ludwig ist aus unserer Pfarrgemeinde nicht mehr wegzudenken“, so Oliver Kraus. Neben dem Amt der Kirchenpflegerin ist sie Wortgottesdienstleiterin, teilt sich mit Martina Zimmermann das Mesneramt und die Vorbereitung der Kommunionkinder und Ministranten. Außerdem ist sie im Leitungsteam des Frauenbundes. Oliver Kraus und Angela Fugmann von der Kirchenverwaltung überreichten ein Geschenk und einen Blumenstrauß. Pfarrer Dinkel bedankte sich abschließend auch für den großen Einsatz in der Pfarrgemeinde Stockheim . Danach lud er zum bunten Treiben rund ums Pfarrheim ein. red