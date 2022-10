Derzeit entstehen in Stockheim in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs in Ziegelbauweise zwei stattliche Wohnkomplexe mit 32 Wohneinheiten. Die Planung dieses außergewöhnlichen Großprojektes obliegt dem Ludwigsstädter Architekturbüro Wolfgang Feuerpfeil. Die Fertigstellung der mehrere Millionen teuren Investition erfolgt im Jahre 2023. Für die Finanzierung zeichnet ein Investor verantwortlich. Angeboten werden unter anderem Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen. Die beiden Mehrfamilienhäuser werden mit hochwertigen Baumaterialien und barrierefreiem Zugang in allen Geschossen versehen.

Aufgrund der attraktiven Lage besteht ein starkes Interesse in der Bevölkerung. Nach langen Verhandlungen konnte die Gemeinde Stockheim das bis dahin brachliegende Areal in einer Größenordnung von 8700 Quadratmetern erwerben. Zufrieden zeigt sich Bürgermeister Rainer Detsch über den Baufortschritt, denn die Realisierung bedeute eine weitere Steigerung der Attraktivität der Kommune. gf