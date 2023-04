Der Kronacher Finanzdienstleister BSC „Die Finanzberater GmbH“ hatte im Rahmen seines 20-jährigen Firmenjubiläums eine große Spendenaktion organisiert und für verschiedene soziale Einrichtungen gespendet.

„Soziales Engagement und Verantwortung sind uns wichtig. Das ist der Treiber für unser Engagement. Wir freuen uns sehr, dass wir durch unsere traditionsreichen Partnerschaften jetzt in kürzester Zeit weitere 2500 Euro der Nürnberger Versicherung für die großartige Initiative ,1000 Herzen für Kronach ’ organisieren konnten.“ Mit diesen Worten überreichte der Geschäftsführer des Finanzdienstleisters BSC, Christian Schwalb, einen weiteren Spendenscheck über 2500 Euro an den Initiator von „1000 Herzen für Kronach “, Gerhard Burkert-Mazur. Darüber freuten sich die Verantwortlichen außerordentlich und dankten sehr herzlich, da sich das soziale Engagement der Hilfseinrichtung bekanntlich komplett über Spenden finanziert. „Wir freuen uns sehr, dass sich das Unternehmen BSC so stark um die Heimatregion bemüht und mit seiner Spendenaktion einen hervorragenden Beitrag für Hilfsbedürftige im Landkreis Kronach leistet“, so Burkert-Mazur bei der Schecküberreichung. Das Kronacher Unternehmen BSC wurde von Christian Schwalb vor 20 Jahren gegründet und zählt heute annähernd 70 Mitarbeiter und Partner und betreut mit seinem qualifizierten Expertenteam über 25.000 Kunden über die Grenzen Kronachs hinaus. eh