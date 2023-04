Aus Anlass ihres 20- jährigen Bestehens spenden die BSC-Finanzberater ( Banker Sales Companie) r aus Kronach 2500 Euro an die Benefizaktion „1000 Herzen für Kronach “. „Soziales Engagement und Verantwortung sind uns wichtig, daher haben wir uns sehr gerne entschlossen, die tolle Initiative in unserer Heimatstadt zu unterstützen.“ Mit diesen Worten überreichte der Geschäftsführer des Finanzdienstleisters BSC, Christian Schwalb, zusammen mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Florian Haas, dem Initiator von „1000 Herzen für Kronach “, Gerhard Burkert-Mazur, einen Scheck über 1500 Euro . Der Betrag war anlässlich der Gala zum 20-jährigen Bestehen der BSC-Unternehmensgruppe im März zusammengekommen. „Wir hatten unsere Gäste gebeten auf Geschenke zu verzichten und lieber das Spendenschwein zu füttern“, fügte Florian Haas hinzu. Im Anschluss an die Übergabe wurde das Spendenvolumen sogar noch um weitere 1000 Euro durch die Nürnberger Versicherung als Partner der BSC aufgestockt, so dass sich die Initiative sogar über 2500 Euro freuen darf.

Das Kronacher Unternehmen BSC wurde von Christian Schwalb vor 20 Jahren gegründet und betreut mit qualifizierten Bankkaufleuten sowie erfahrenen Finanzexperten inzwischen bundesweit über 25.000 Kunden.

Gerhard Burkert-Mazur und Fabian Burkert-Mazur dankten im Namen der Benefizaktion und informierten, dass auch „1000 Herzen“ in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen feiern könne. Allein im Jahr 2022 habe man eine Spendensumme von 75.360 Euro an über 300 hilfsbedürftige Personen ausgezahlt. eh