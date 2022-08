Die Schönheiten des Frankenwaldes wollten fünfundzwanzig Radfahrer und ein Hund aus ganz Deutschland kennenlernen. Von Kulmbach bis Kronach und Wallenfels waren sie gemeinsam mit den Fahrrädern unterwegs.

Die Gruppe fährt seit zwei Jahrzehnten jedes Jahr durch Deutschland, um touristische Höhepunkte Deutschlands zu befahren.

Organisiert wurde die diesjährige Fahrt von einem Mitglied dieser Gruppe, der in Gösmes wohnt, zwischen Helmbrechts und Presseck gelegen. In Presseck war die Gruppe auch untergebracht. Rund um den Aussichtsturm „ Pressecker Knock “, durch Höhen und Tiefen der Frankenwaldtäler war die Gruppe unterwegs.

Wanderhütte in Wallenfels

Dann steuerte sie über die Höhen bei Geuser und Dörnach die Wanderhütte am Herrgottswinkel in Wallenfels an. Hier ist auch der Heimat- und Wanderverein „Frankenlust“ zu Hause.

Mit toller Aussicht auf das Wilde-Rodach-Tal und die Stadt Wallenfels wurde eine ausgiebige Brotzeit eingenommen, frische Kraft getankt.

Dann ging es durch das Tal der Wilden Rodach, weiter über die Rauschenhammermühle und Schwarzenbach wieder Richtung Presseck, zurück zum Ausgangspunkt der Reisegruppe. red