Der VdK-Ortsverband Steinberg hatte noch Ehrungen aus den Jahren der Pandemie nachzuholen. Kreisvorsitzender Heinz Hausmann warf dabei einen Blick in die Geschichte des Sozialverbands im Landkreis Kronach und in Steinberg. Hier habe es in fast 75 Jahren mit Julius Fischer , Andreas Fischer und Wolfgang Förtsch nur drei Ortsvorsitzende gegeben.

Hausmann zog die Wahlniederschrift von 1997 aus der Tasche, als der heute noch amtierende Vorsitzende Wolfgang Förtsch erstmal gewählt wurde. Er zeichnete ihn mit Urkunde und Ehrennadel für die 25 Jahre an der Spitze des Ortsverbands aus und würdigte dessen ehrenamtliches Wirken in Vereinen und Organisationen. Viel Gutes sei dadurch entstanden. Auch in der Zeit als Bürgermeister habe er dieses Engagement fortgeführt.

Der Geehrte selbst meinte zu seinem einst unverhofften Einstieg beim VdK, dass ihm der Erhalt des Ortsverbands in einer schwierigen Phase ein wichtiges Anliegen gewesen sei. Er habe in all den Jahren viele Mitstreiter gehabt.

Einige davon wurden ebenfalls für große Treue und aktive Mitarbeit geehrt. Der ehemaligen Schatzmeisterin Gisela Schneider wurde für 30 Jahre Mitgliedschaft gedankt, seit 20 Jahren ist stellvertretender Vorsitzender Roland Freund in der Gemeinschaft.

Die Anerkennung für fünf Jahre aktive Mitarbeit im Ortsverband erhielten Schatzmeister Stefan Bauer sowie Monika Engelhardt, Edeltraud Müller und Thomas Zeus. Verhindert waren Michael Schülein und Werner Henkel (25 Jahre), Magdalena Hammer, Thomas Fischer und Sandra Querfurth (zehn) sowie Herbert Förtsch (fünf).

Kreisvorsitzender Heinz Hausmann und Ortsvorsitzender Wolfgang Förtsch stellten dar, dass es auf jedes einzelne Mitglied ankomme, damit eine starke Gemeinschaft wie der Sozialverband in die Lage versetzt werde, soziale Gerechtigkeit in der Politik durchzusetzen.

Dafür gelte jedem Dank, der sich dem VdK anschließe und ihm aus Idealismus lange treu bleibe. TF