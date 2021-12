Der Kreisjugendring möchte nach den coronabedingten Absagen in den letzten beiden Jahren im Jahr 2022 gerne wieder sein Fahrtenprogramm starten.

Den Anfang macht eine Reise in die niederländische Hauptstadt Amsterdam vom 6. bis 10. Juni für Jugendliche von 14 bis 16 Jahren.

Amsterdam ist nicht nur für die vielen Grachten und die typisch niederländische Architektur bekannt, die Stadt beherbergt auch zahlreiche Museen und spannende Sehenswürdigkeiten.

Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 260 Euro. Darin enthalten sind An- und Abreise per Bus, Übernachtung mit Frühstück, die Fahrten im ÖPNV in Amsterdam, Eintrittsgelder sowie Reiseleitung und Versicherung. Um eine verbindliche Anmeldung bis 31. Dezember wird gebeten (www. kreisjugendring-kronach.de).

Weitere Informationen können telefonisch bei Eva Wicklein unter Ruf 09261/678283 eingeholt werden. red