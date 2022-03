Der gemeinnützige Verein „Gemeinsam gegen Krebs“ hat 2000 Euro an die Ukraine-Hilfe „Deutschland hilft“ gespendet. Die Vereinsmitglieder sind betroffen von der Brutalität dieses Krieges und verurteilen die Kriegshandlungen Putins gegenüber dem ukrainischen Volk.

„Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern, Familien mit Kindern, ob kranken oder gesunden Menschen mit der Geldspende eine Freude bereiten und in ihrer größten Not eine kleine Hilfe anbieten. Die Spende ist ein Zeichen der Solidarität und gegen Krieg, sagt die Onkologin und Vereinsvorsitzende Martina Stauch.

Die Botschafter für das Leben mahnen zum Zusammenhalt und zum Einsatz gemeinsam für den Frieden. In einer Gedenkminute erinnerte Vorsitzende Martina Stauch an die Gründung des Vereins 2003 und an dessen Ziele. Gestartet sei man als Botschafter für das Leben mit der Aufgabe der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens insbesondere der Verbesserung der ambulanten Betreuung krebskranker Menschen. Derzeit werde an der Planung für 20. Run of Hope (Lauf der Hoffnung) gearbeitet. eh