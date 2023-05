Der Förderverein Bergbaugeschichte Stockheim- Neuhaus/Schierschnitz spendet an den Knappenverein Stockheim und Umgebung 2000 Euro . Der FV-Vorsitzende Gerwin Eidloth überreichte die Spende an die Vorsitzenden des Knappenvereins Stockheim und Umgebung, Heiko Eisenbeiß und Jürgen Möhrle.

Gerwin Eidloth sagte, jedem einstigen Bergmann und deren Angehörigen und Freunden gehe das Herz auf, weil der Knappenverein derzeit eine Kapelle am Bergwerksgelände der ehemaligen Katharinenzeche entstehen lässt. Die Knappen erzählten dazu, dass in den Jahren 1973/74 eine an der Gemarkungsgrenze Stockheim /Neukenroth stehende Kapelle weichen musste. Der Überlieferung nach hat diese Kapelle 1885/86 der Bergmann Karl Wetzel am Bergmannspfad zwischen Stockheim und Neukenroth errichten lassen. Damals gingen 80 bis 100 Bergleute aus Neukenroth täglich diesen Weg zu den Steinkohlebergwerken am Spitzberg. Die kleine Kapelle lud zum Gebet ein. Eine vor einiger Zeit in der Stockheimer Pfarrkirche aufgefundene Madonna wird den Mittelpunkt der neu erbauten Kapelle darstellen. Die Kapelle soll am Herrenhaus (Rentei) der ehemaligen Katharinenzeche ihren Platz haben und noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Die Aufgabe des Neubaus hat der Knappenverein Stockheim und Umgebung übernommen. Die Kapelle ist ein Vermächtnis christlich bergmännischer Kultur und Tradition und dient als Ehrenmal für verunglückte und verstorbene Bergleute. Es fließen auch Fördermittel, aber nur durch viel Eigenleistung und Spenden sei die Finanzierung – die auf ca. 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt wird – gesichert. Bürgermeister Daniel Weißerth dankte den beiden Bergbauvereinen, die für die Wahrung des bergmännischen Vermächtnisses mit großem Engagement eintreten. eh