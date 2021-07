„Manchmal kann man nichts machen, außer weiter.“ Die Frauen vom Bastel-Team der Kirchengemeinde Hain-Burkersdorf haben deshalb auch in Corona-Zeiten ihre Unterstützung für die Menschen in Not nicht aufgegeben und in der Adventszeit Kränze für Unterstützer gebunden.

Gottesdienst

Dabei sind knapp 400 Euro zusammengekommen. Im Rahmen eines Gottesdienstes konnten insgesamt 1900 Euro für den Verein Humanitäre Hilfe für Menschen in Not e.V. an Tom Sauer übergeben werden.