Am Sonntag, 26. Juni, werden nach zweijähriger Corona-Pause private und öffentliche Gartenanlagen wieder für Interessierte offen stehen. Zum „Tag der offenen Gartentür “ können von 10 bis 17 Uhr die „grünen Paradiese“ in der Marktgemeinde Mitwitz begutachtet werden.

Die Auswahl ist groß, 18 unterschiedliche Objekte laden zum Besuch ein. Der Obst- und Gartenbauverein Mitwitz , die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landschaftspflege sowie der Gartenbaukreisverband haben sich intensiv auf dieses Ereignis vorbereitet.

Die Eröffnung findet im Innenhof des Wasserschlosses statt. Kreisfachberaterin Beate Singhartinger hat mit den Mitwitzer Gartenfreunden einen übersichtlichen Flyer ausgearbeitet. Das informative Faltblatt für den Rundgang ist am zentralen Parkplatz des Wasserschlosses erhältlich.

Die Mitglieder des Gartenbauvereins unter der Leitung von Hubert Trautwein haben sich bestens auf den „Tag der offenen Gartentür “ vorbereitet. Blühende Beete, gut geschnittene Bäume und immer einen Rat zur Hand – so präsentiert sich der Verein in der Öffentlichkeit . Bürgermeister Oliver Plewa lobt: „In den letzten Jahren haben die Hobbygärtner beachtliche Verschönerungsarbeiten geleistet.“ Unter anderem hätten sie sich um den Kreislehrgarten auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Kronach Verdienste erworben.

Der Start erfolgt am Wasserschloss mit seinem uralten Baumbestand. Bestaunt werden können unter anderem der Gebrüder-Dötschel-Brunnen, das grüne Klassenzimmer der Montessori-Schule, das Stadtturmbauprojekt, das Staudenbeet am Pfarrgarten, der Friedhof, der Lehrbienenstand der Imkerschule, das gepflegte Umfeld der Jakobskirche sowie die Streuobstwiese am Ortsrand.

Folgende Familien öffnen ihre Privatgärten: Trautwein, Coburger Straße 16 a; Krauß, Kirchstraße 17; Pausch, Am Wolfsgarten 4; Ebert, Reutersgasse; Heinlein, Sudetenstraße 5; Münch, Sudetenstraße 13.

„Dieser Tag eröffnet vielen Menschen Paradiese, die sich Hobbygärtner geschaffen haben. Lassen wir uns von solchen Beispielen der Gartenkultur anspornen, auch unsere Arbeit im Garten zu überdenken“, sagte Beate Singhartinger im Vorfeld der Veranstaltung. red