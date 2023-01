Stadtrat Klaus Simon (SPD) spendete 1700 Euro an den Caritasverband für den Landkreis Kronach . Anlässlich seines 70. Geburtstages bat er die Gäste statt Geschenke um Spenden für den Sozialladen Kronach , das „Caritas-Lädla“. Die Kreisgeschäftsführerin Cornelia Thron betonte, wie notwendig die finanzielle Unterstützung ist. Sie sieht eine größere Anzahl an Bedürftigen im Landkreis in naher Zukunft, gleichzeitig fehlten personelle Ressourcen für die Beratung der Betroffenen und für die Mithilfe im „Lädla“.

Was ihr besonders weh tut, sind Leute, die vor Jahren den Sprung in Arbeit und Brot geschafft haben und ihren Berechtigungsschein freudestrahlend zurückgegeben haben, nun aber aufgrund der Inflations- und Krisensituation wieder bedürftig sind sowie Sozialhilfe beantragen müssen.

Ein weiterer Block sind Hartz-IV-Empfänger, die unverschuldet durch Krankheit in die Situation gekommen sind, und nun reicht auch das Geld bei ihnen nicht mehr. Diese Leute bräuchten, neben finanzieller Unterstützung auch psychologische Begleitung, sie fühlen sich als Verlierer. Dazu komme, dass aufgrund der Energiekrise auch Spenden im Lebensmittelbereich und anderen Bereichen zurückgegangen sind, da Handelsketten und Zulieferern vorsichtiger kalkulierten. Man habe schon Lebensmittel zukaufen müssen, um den Bedarf zu decken.

Zu den Geburtstagsspenden von Gästen legte Klaus Simon aus eigener Tasche noch die von der Bundesregierung erhaltene Energiepauschale in Höhe von 300 Euro drauf und kam so auf die Spendensumme von 1700 Euro .

Mit seinem Beispiel möchte er Vorbild für viele weitere Rentner, die ebenfalls die Energiepauschale erhalten haben, ohne das Geld wirklich zu benötigen oder darauf angewiesen zu sein. eh