Bei einer Abschlussfeier im Gasthof „Wasserschloss“ konnte Koordinator Stefan Palm vom Turnverein Mitwitz die erfolgreichen Männer, Frauen und Jugendlichen auszeichnen, die im Sommer das Deutsche Sportabzeichen in Gold, Silber oder Bronze abgelegt hatten.

Dabei gab er einen kurzen Rückblick auf die Saison und freute sich, dass 17 Teilnehmer, darunter zwei Jugendliche, mit Bravour die Prüfung bestanden hätten.

Da die Anforderungen im Laufen, Werfen, Springen, Radfahren und Schwimmen nach Altersklasse durchaus anspruchsvoll sind, zollte Palm seinen Schützlingen Lob und Anerkennung für Einsatz, Wille und Ausdauer. In seinen Worten schloss er den Dank an seine Mitprüfer Hartmut Post, Doris Friedrich und Brigitte Wagner mit ein.

TV-Vorsitzender Thomas Bürger bedankte sich bei Stefan Palm für dessen Einsatz.

LSV-Kreisreferent Harald Kaiser sprach den Mitwitzern als dem „dienstältesten Sportabzeichenverein der Region“ Glückwünsche aus. Bürgermeister Oliver Plewa bewunderte die Fitness der Akteure.

Das Sportabzeichen in Gold legten Brigitte Kessel, Brigitte Wagner, Gerdi Fuchs, Doris Friedrich, Doris Fischer, Birgit Bürger, Maria Kessel, Christine Zeiß, Laura Wicklein, Günter Fischer und Martin Kessel ab. Silber ging an Elisabeth Palm, Thomas Bürger, Noah Bürger und Johannes Post , Bronze an Jana Meidinger und Katelynn Peters. fb