Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Teuschnitz (VGem) brachte in ihrer Sitzung vom Montagabend den Haushalt 2021 unter Dach und Fach. Kämmerin Sabine Suffa stellte den Haushaltsplan vor. Vom Gesamtvolumen von 697 200 Euro entfallen 664 200 Euro auf den Verwaltungs- und 33 000 Euro auf den Vermögenshaushalt. Die Verwaltungsumlage beträgt 479 600 Euro. Dies entspricht 153,23 Euro pro Einwohner (derzeit 3130). 2017 waren dies noch 461 900 Euro und 141,08 Euro pro Einwohner (damals 3274).

Die wesentlichen Änderungen beim Verwaltungshaushalt im Vergleich zum Vorjahresansatz betreffen bei den Einnahmen die Verwaltungskostenbeiträge 64 700 Euro (+ 15 000 Euro) sowie die VGem-Umlage 479 600 Euro (- 58 200 Euro). Die wesentlichsten Änderungen bei den Ausgaben ergeben sich bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 10 000 Euro (+ 7700 Euro) und bei den Beamtenbezügen 48 500 Euro (- 21 200 Euro) sowie bei der Angestelltenvergütung im Hauptamt 206 100 Euro (+ 13 100 Euro).

Da die Rennsteigmesse auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, wird hier kein Haushaltsansatz mehr gebildet. Im Vorjahr waren dies 10 000 Euro für Organisationsarbeiten.

Die Investitionen für den Vermögenshaushalt betreffen Anschaffungen einer Telefonanlage, PCs und eines Mailservers als auch Geräte und Ausstattung sowie Zimmerausstattung, Arbeitsgeräte und Maschinen. Die VGem Teuschnitz hat keine Schulden.

2021 sind neun Mitarbeiter in der Verwaltung beschäftigt, davon vier in Vollzeit. In der Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre ergeben sich abhängig vom Personalstand keine Änderungen. Größere Investitionen sind nicht vorgesehen. „Das Haushaltsvolumen wird sich auf circa 660 000 Euro pro Jahr einpendeln“, prognostizierte die Kämmerin. Der Beschluss erfolgte einstimmig; ebenso wie die Genehmigung des Stellenplans für 2021 und des Finanzplans 2020 bis 2024.

Lob für neue Telefonanlage

In den letzten nicht öffentlichen Sitzungen wurde die Neuanschaffung einer Telefonanlage für die Verwaltung beschlossen. Die bei der Fa. TeleSys Kommunikationstechnik in Breitengüßbach in Auftrag gegebene Telefonanlage mit Anschaffungskosten von rund 10 500 Euro ist bereits installiert und läuft tadellos. „Das ist eine feine Geschichte“, würdigte der Gemeinschaftsvorsitzende Bürgermeister Frank Jakob. hs