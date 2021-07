Seit mittlerweile mehr als 18 Jahren unterstützt die Benefizaktion „1000 Herzen für Kronach “ notleidende Mitbürger in Stadt und Landkreis Kronach . In dieser Zeit wurden viele Spenden gesammelt. Es gibt auch Spender , die seit vielen Jahren die Aktion regelmäßig unterstützen. So spendete die Firma Autofit Mahr aus Gundelsdorf zum 15. Mal in Folge den Betrag von 250 Euro. red