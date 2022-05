Die Regierung von Oberfranken fördert die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Wallenfels und hat dazu für den Ausbau der Ortsstraße Am Fallenholz in Wallenfels nun eine Förderung von 1,115 Millionen Euro bewilligt.

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse plant die Stadt, die Straße Am Fallenholz auf einer Länge von rund 725 Metern mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 Metern auszubauen. Der bisherige Zustand der Gemeindestraße entspricht nicht mehr den Anforderungen an die heutigen und künftigen Verkehrsverhältnisse.

Der Streckenabschnitt weist aufgrund des unzureichenden Fahrbahnaufbaus und der ungenügenden Straßenentwässerung zahlreiche Netz- und Querrisse sowie Schlaglöcher, Verdrückungen und Setzungen auf. Die veranschlagten Gesamtkosten betragen rund 2,14 Millionen Euro , von denen rund 1,24 Millionen Euro zuwendungsfähig sind.

Der bewilligte Zuwendungsbetrag in Höhe von bis zu 1,115 Millionen Euro bedeutet einen Förderhöchstsatz von 90 Prozent aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Mittel stammen aus dem bayerischen Staatshaushalt und werden vom Landtag zur Verfügung gestellt.

Die Bauarbeiten haben bereits im April begonnen und sollen noch heuer abgeschlossen werden. Sabine Kerner