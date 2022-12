Die Firma Scholz in Gundelsdorf und die Inhaberfamilie Ebert spenden 4500 Euro an die Benefizaktion „1000 Herzen für Kronach“. Um zu danken, kam das Christkind mit seinen Engeln zur Weihnachtsfeier der Firma . Zwei Musiker erfreuten Geschäftsleitung und Mitarbeiter mit weihnachtlichen Klängen.

Das Kronacher Christkind, Finia Groh, bezeichnete in seinem Prolog den Stadtteil Gundelsdorf als „kleines Himmelsstück auf Erden“.

Die Firma Scholz und die Inhaberfamilie Ebert spenden seit vielen Jahren an die Hilfsaktion „1000 Herzen“ und haben damit schon vielen Familien in finanzieller Not geholfen.

Gerhard Burkert-Mazur vom „1000 Herzen“-Team dankte für die Spende. Gerade in dieser schwierigen Zeit für die Wirtschaft sei es besonders lobenswert, wenn sich im Landkreis Kronach ansässige Firmen auch um das Wohlbefinden von bedürftigen Mitmenschen sorgen.

Wie groß die Not selbst im Landkreis Kronach ist, erklärte Burkert-Mazur auch: Allein in den vergangenen vier Wochen seien 91 Hilfsanträge bearbeitet und insgesamt 19.000 Euro an hilfsbedürftige Menschen angewiesen worden.

Dabei handle es sich jeweils nur um Kleinbeträge, denn „1000 Herzen“ könne auch nur Geld weitergeben, was bei der Hilfsaktion eingeht.

Auch Bürgermeisterin Angela Hofmann dankte der Firma Scholz. Es sei ein gutes Zeichen der Solidarität und des Zusammenhaltes in der Region.

Die Geschäftsführung erklärte, den Menschen in der Region helfen zu wollen, da sich die Firma Scholz mit der Heimatregion sehr verbunden fühle. eh