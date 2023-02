Anja Jäckisch aus Neuses ist seit längerer Zeit eine Botschafterin für gute Taten. Sie ist auch Motivatorin und Motor für ihre Mitmenschen im Engagement für wohltätige Zwecke. Jüngstes Beispiel ist nun eine Übergabe von 500 Euro an „1000 Herzen für Kronach“. Anja Jäckisch erklärt, dass sie vor einiger Zeit den Arbeitgeber wechselte und seit geraumer Zeit im Servicebereich der Shell-Tankstelle an der B 173 in Kronach arbeite.

Sie habe von Anfang an die Herzlichkeit von Stationsleiterin Sandra Brandl beeindruckt. Aber auch mit den Mitarbeitern stimmte die Chemie. Dies habe sie ermutigt nachzufragen, ob man bereit wäre, bedürftigen Menschen zu helfen. Sie erzählte von ihrem vorangegangenen Engagement für die Benefizaktion „1000 Herzen für Kronach“. Die Aktion engagiere sich seit 20 Jahren ehrenamtlich für sozial schwächere Mitmenschen . Ihr persönlich sind viele Fälle bekannt, wo unbürokratisch geholfen wurde.

Die Stationsleiterin Sandra Brandl und ihre zehn Mitarbeiter waren von diesen Geschichten berührt. So kamen 500 Euro an Spenden zusammen, die sie an die Vertreter von „1000 Herzen“ überreichten.

Die Initiatoren der Benefizaktion, Herta und Gerhard Burkert-Mazur mit Enkel Fabian Burkert-Mazur, bedankten sich bei der Bargeldübergabe bei Anja Jäckisch sowie bei Sandra Brandl und ihren Mitarbeitern. eh