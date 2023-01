Das Team von „1000 Herzen für Kronach“ dankte Wolfgang Hempfling für das gelungene Bühnenbild bei der diesjährigen Weihnachtsgala im Kreiskulturraum Kronach. Dieses Bühnenbild fand Bewunderung bei Künstlern und Zuschauern der Benefizveranstaltung.

Sage und schreibe 346 Arbeitsstunden hat Wolfgang Hempfling ehrenamtlich in den kreativen Entwurf und die handwerklich gekonnte Fertigung der Weihnachtskulisse investiert. Auf besondere Weise hat sich „1000 Herzen für Kronach“ mit dem Kronacher Christkind, seinen Engeln und mit Musikant Christian Hofmann mit Musik und Gesang bedankt. Gerhard Burkert- Mazur fand lobende Worte für den großen Einsatz für die Benefizaktion.

Marc Zapf, der schon einige Jahre zum Team 1000 Herzen gehört, kennt die Fähigkeiten von Wolfgang Hempfling aus seiner beruflichen Tätigkeit und hat ihn angesprochen, denn nach dem Tod des langjährigen Bühnenbildners Paul Ultsch suchte man verzweifelt nach einem kompetenten und hilfsbereiten Bühnengestalter, der diese Aufgabe ehrenamtlich übernimmt. Schlossermeister Wolfgang Hempfling aus Beikheim hat sofort zugesagt.

Erste Arbeiten begannen schon im Frühjahr. Das Bühnenbild konnte wenige Tage vor der Weihnachtsgala im Kreiskulturraum aufgebaut werden.

Fantasievoll gestaltete Häuser mit verschneiten Dächern, mit Schnee bedeckte Bäume und vielerlei Motive zauberten eine wundervolle Winterlandschaft auf die Bühne – alles mit dem handwerklichen Geschick und Können von Wolfgang Hempfling konzipiert.

Herta und Gerhard Burkert- Mazur bedankten sich bei der kleinen Danksagungszeremonie im Hof des Bühnenbildners auch bei Hempflings Ehefrau Veronika. An beide wurde die Bitte ausgesprochen, auch in den kommenden Jahren mitzuwirken, denn bei größeren Veranstaltungen wie auf der Seebühne oder im Kreiskulturraum oder in anderen Festhallen im Landkreis benötigt man bei Großveranstaltungen immer ein ansprechendes Bühnenbild. Das ehrenamtliche Engagement des kreativen Handwerkers wird dabei auch in Zukunft immer benötigt. eh