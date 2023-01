Jugendarbeit in regionalen und örtlichen Vereinen wollte Sebastian Wolf aus der Schnaid unterstützen. Und so hatte er die Idee, 1000 Euro an die Wasserwacht Wallenfels zu spenden, weil er sicher ist, dass die gemeinnützige Organisation eine hervorragende Jugendarbeit leistet. Und diese kommt nicht nur der Wasserwacht selbst, sondern der gesamten Bevölkerung zugute, denn die Männer und Frauen, Jugendlichen und Kinder sind unterwegs, um allen Mitmenschen Hilfe zu leisten, wenn man sie braucht. Sebastian Wolf übergab den Spendenscheck an den Vorsitzenden Armin Bandorf und den technischen Leiter Jürgen Fabritzek. „Ich werde diese Tradition auch im nächsten Jahr fortsetzen und einen Verein in der Jugendarbeit unterstützen“, versprach Sebastian Wolf. Vorsitzender Armin Bandorf dankte und meinte, dass es nicht selbstverständlich sei, dass man so gut unterstützt werde. sd