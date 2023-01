Alljährlich vor dem ersten Advent wird in Steinberg ein Dorfchristbaum aufgestellt. Die Erlöse der kleinen Einweihungsfeier kommen traditionsgemäß dem örtlichen Kindergarten zugute. Jetzt erfolgte die Übergabe eines Schecks über 1000 Euro.

Organisiert wird das vorweihnachtliche Highlight, das Ende November endlich nach langer Corona-Zwangspause wieder stattfinden konnte, von den Mitgliedsvereinen der Christbaum-Initiative. Mit dabei sind die Jungen und Mädchen des katholischen Kindergartens St. Pancratius Steinberg , dem traditionell die Erlöse bzw. Spenden der Benefizveranstaltung zugutekommen. Dieser durfte sich nun über eine Spende der Christbaum-Initiative in Höhe von 1000 Euro freuen. Von dem Geld soll ein kleines Zelt im Zwischenbereich der beiden Kiga-Gruppen angeschafft werden, das als Rückzugsort – zum Beispiel zum Vorlesen bzw. Betrachten von Büchern – gedacht ist. „Das Aufstellen des Dorfchristbaums war wieder ein voller Erfolg. Allen Besuchern hat es gefallen“, freute sich Alexander Jakob, als er den symbolischen Spenden-Scheck überreichte. Ohne die Auftritte des Kindergartens, darin zeigte sich der Vorsitzende der „Staaberche Schrubbe“, Mitgliedsverein der „Initiative Dorfchristbaum“, sicher, würde die Feier bei weitem nicht so seitens der Bevölkerung angenommen. „Ohne Euch hätten wir nicht so viele Besucher und damit auch nicht solche Einnahmen“, bekundete er, dass die Kinder mit ihren Betreuerinnen maßgeblich zum guten Gelingen beitrügen. Da der Zuspruch insbesondere ihnen zu verdanken sei, bedenke man die Kita auch alljährlich vollumfänglich mit den Einnahmen bzw. Spenden der schönen kleinen Feier.

Kiga-Leiterin Doris Haderlein bedankte sich herzlich für die sehr willkommene Spende. Alle Kinder freuten sich schon sehr auf das neue Lesezelt. hs