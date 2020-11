Eine Feier für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter zum Jahresabschluss ist beim ASB-Kreisverband Kronach e.V. schon seit vielen Jahren Tradition.

Leider wird diese Feier aufgrund der aktuellen Situation in diesem Jahr nicht möglich sein, um aber dennoch den Mitarbeitern des Arbeiter-Samariter-Bundes ein Dankeschön für ihre geleistete Arbeit zukommen zu lassen, hat sich Roland Funk (Geschäftsführer ASB) für die Kronach-Card entschieden. In Zusammenarbeit mit Sabrina Stöckert (Vorsitzende Öffentlichkeitsarbeit "Kronach er.leben") wurden für den ASB die 220 Kartenträger eigens erstellt und so erhält jeder Haupt- und Ehrenamtliche des ASB eine Kronach-Card im Wert von 25 Euro.

Einzelhandel wird gefördert

"Mit der Kronach-Card können wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine kleine Freude machen und fördern zusätzlich den Einzelhandel in unserer Region", so Roland Funk. red