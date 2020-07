Kritik am Informationsfluss

Nach zwölf langen Wochen konnte Silke-Wolf-Mertensmeyer, die Vorsitzende der Frauenliste, ihre Mitglieder in der Gaststätte Fillweber in Neukenroth begrüßen. Petra Zenkel-Schirmer berichtete über den Lucas-Cranach-Campus und die zweite Klausur auf Kloster Banz. Sie zeigte sich beeindruckt von der bunten Mischung von Fachleuten aus Politik, Hochschule und Wirtschaft, die sich bezahlt mache.

Im Kreistag scheinen sich die Weichen mit Beginn der neuen Legislaturperiode verstellt zu haben, so Zenkel-Schirmer. So würden Gruppierungen, die früher an jedem Informationsfluss teilhaben durften, nun ausgegrenzt. Dies scheine im Besonderen auf die Frauenliste zuzutreffen. Was als Neubeginn starten sollte, wirke eher wie ein Rückschritt, so Maria Gerstner.

Ingrid Neder-Guth informierte im Auftrag der Stadträtin Martina Zwosta über die geplante Erneuerung des Schwimmbades, das Mobilitätskonzept und die Spitalbrücke. Zum Thema Spitalbrücke meldete sich Stadtdelegierte Luitgard Mölter mit klaren Worten zur Situation. Den Übergang in die Altstadt mit einer überdimensionalen Brücke zu verschandeln, halte sie für ein Unding. Die beiden alten Kastanien, die geopfert werden sollen, verändern das ganze Blickfeld, und überhaupt passe die so ausladend geplante Brücke nicht ins sonst doch recht enge Stadtbild. Die Begründung, nur wenn die Brücke so groß gebaut würde und für 40- Tonner zugelassen sei, gebe es Zuschüsse, sei gut zu durchdenken. Maria Gerstner vermisste bei all den Neuerungen die Prüfung der Nachhaltigkeit.

Angesichts der Vorgänge in Stuttgart und der zunehmenden Brutalität gegenüber Polizeibeamten sprach sich die Liste dafür aus, die Polizeiinspektion Ludwigsstadt mit ihrer neuen Amtsleiterin Antje Düthorn zu besuchen, um die Situation der hiesigen Ordnungskräfte zu diesem Thema zu erfragen. Die Anmeldung wurde von dort aus Corona-Gründen auf September verschoben.

Hedwig Schnappauf berichtete von ihrer ersten Sitzung im Stadtrat Teuschnitz und von einer Aktion der Frauenliste, älteren Menschen einen Gruß in Zeiten der Corona-Isolation zu überbringen. red