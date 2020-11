W ir sind erschrocken und erschüttert; der im Bericht beschriebene Zustand- die "Aufbewahrung" ist in der Tat schlimm und eine Gefahr für die Kleinen! Als Pädagogin macht man sich Gedanken wie die Betreuung ablaufen muss, damit sich die Kinder wohlfühlen. Fortbildungen leisten einen wesentlichen Beitrag zu einer hohen Qualität. Die Kleinen sind eigenständige Lerner, die noch die Fürsorge einer Bezugsperson benötigen. Die Eltern vertrauen uns ihr Kind an, wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und möchten, dass es bei uns in einem liebevollem Umfeld aufwachsen kann.

Eine individuelle, stressreduzierte Eingewöhnung kann bis zu vier Wochen oder länger dauern. Wir sind uns einig: Wir hatten noch nie den Eindruck, Krippenzeit ist "Aufbewahrung", noch haben wir unsere Kleinen als "Verlierer" gesehen. Im Gegenteil, der Besuch einer Krippe ist für das Kind und seine Familie bereichernd.

Haus für Kinder, Euerdorf

Renate Kröckel, Leiterin seit 33 Jahren

Isabell Cicero, Vize-Leiterin

Leonie Horn, Gruppenleiterin