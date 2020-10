Am Donnerstag, 29. Oktober, um 19 Uhr findet in der St.-Urban-Kirche in Bamberg, Babenbergerring 26, eine musikalische Krimilesung statt. Johannes Wilkes liest "Der Fall Caruso". Sein Bruder Florian Wilkes begleitet die Lesung auf der Rohlf-Orgel. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.

Johannes Wilkes neuester Krimi ist 2020 im Ars Vivendi-Verlag erschienen. Er spielt sowohl in Franken als auch in Neapel. Wilkes ist bekannt durch seine zahlreichen Kriminalromane, die bereits mit Preisen ausgezeichnet wurden. Er arbeitet als Kinder- und Jugendpsychiater in Erlangen.

Florian Wilkes, Organist an der St.-Hedwigs-Kathedrale in Berlin, erweitert die Lesung um die klassischen "Canzoni napoletane". Es erklingen "Santa Lucia", "Core 'ngrato" und "Torna a Surriento". Florian Wilkes verbrachte übrigens auch einige Jahre in Bamberg. red