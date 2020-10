Zoe Brown hat in ihrem Podcast die Begegnung von Kurt aus Frimmersdorf und seinem Freund Amand aufgearbeitet. Lesen Sie in insgesamt vier Teilen die emotionale Geschichte, die während der beiden Weltkriege spielt.

"Diese Geschichte wurde mir von einem Herrn in Belgien anvertraut, mit dem ich in Kontakt gebracht wurde. Mir wurde gesagt, er hätte eine erstaunliche Geschichte zu erzählen, die allerdings nicht seine Geschichte ist. Es ist eine Geschichte, die über zwei oder drei Generationen in einem Dorf in den belgischen Ardennen erzählt wurde. Er erzählte mir die Geschichte per Telefon und gab mir ein paar detaillierte Informationen und Namen.

Von da an wurde mein Interesse geweckt. Und natürlich habe ich mich gefragt, ob es nur eine Legende ist, oder ob eine wahre Begebenheit dahinter steckt, da die Ereignisse fast siebzig Jahre zurückreichen. Und ich fand zwei verschiedene zuverlässige Quellen, die genau diese Geschichte erwähnen. Einige Details unterscheiden sich. Aber beide geben dieselben Ereignisse, Namen, Daten und Orte wieder.

Hier ist sie also. Und bitte denken Sie daran, dass die Details, Ortsbeschreibungen oder Gefühle meiner eigenen Fantasie als Geschichtenerzählerin entspringen.

Diese Geschichte spielt in Flamierge, einem kleinen Dorf wenige Kilometer westlich von Bastogne in den belgischen Ardennen. Flamierge ist ein friedlicher und verschlafener kleiner Ort, der aus einigen Bauernhöfen und einer Kirche besteht. Er ist von grünen Wiesen mit weidenden Kühen umgeben, und die tiefen Ardennenwälder sind nicht zu weit.

Aber am 29. Dezember 1944 ist Flamierge alles andere als schläfrig und friedlich. In den letzten 13 Tagen war die Landschaft Tag und Nacht erfüllt von den tobenden Kämpfen der Ardennenoffensive.

Die deutschen Streitkräfte haben es geschafft, in einer unerwarteten Gegenoffensive die amerikanischen Linien zu durchbrechen. Sie haben die Kontrolle über das Gebiet wiedererlangt, das die alliierten Streitkräfte erst kurz zuvor erkämpft und von der deutschen Besatzung befreit hatten. Und Flamierge und seine Nachbardörfer sind mittendrin. Und in dieser kurzen Zeit wandelt sich der verschlafene kleine Ort von besetzt zu befreit, um wieder besetzt zu werden.

Die Dörfer wurden erneut in Schlachtfelder verwandelt, diesmal als Ziel alliierter Artillerie, da sich die feindlichen Streitkräfte in ihren Häusern, ihren Farmen, ihren Scheunen, ihren Kellern, in ihren Mauern versteckten." Lesen Sie den zweiten Teil in unserer morgigen Ausgabe.